عُزلتي وشُبهة الكورونا .. الوقاية بين المسؤولية الفردية والعامة

كتب جمال زقوت : عدت للبلاد من لندن فجر يوم الثلاثاء، الثالث من آذار أي قبل حوالي أسبوعين من اليوم، عند نقطة الحدود سألني ضابط الجوازات الاسرائيلي؛ هل كنت في إيطاليا، أجبت باقتضاب: لا أنا قادم من لندن، فتابع هل كنت في الصين، بذات الاقتضاب أجبت: لا، فاستطرد: انتبه إن الأمر خطير و أعاد لي جواز السفر وبطاقة المرور .

للحظة كنت سأطلب المساعدة بأنني أشعر بارتفاع درجة الحرارة، وربما ما منعني هو رغبة جامحة للعودة للبيت، والثاني ألَّا أبدو كمن يطلب من مستعمره مساعدة طبية أو وقائية ولم أكن متأكداً كيف ستكون ردة فعله، فهذه مسؤولية الصحة الفلسطينية عني كمواطن فلسطيني، وبعد قليل سأكون تحت مسؤوليتها، سيما أنني لست متأكداً من طبيعة جدية الاجراءات، خاصة انه لم يتم فحص درجة حرارة المسافرين كما قرأت وشاهدت فيديوهات في مطارات أخري بما فيها دول ومدن عربية كدبي على سبيل المثال، واكتفوا بمن يطلب المساعدة، كما أعلن طاقم طائرة "البريتيش إيرويز"، ذلك كله كان أيضاً بفعل تردد ناجم عن أن الحرارة والإرهاق والرشح الذي يتصاعد معي ربما ناجم عن نزلة برد أصبت بها قبل يومين من سفري ويبدو أنها كانت صعبة وتفاقمت في الطائرة رغم نومي طول ساعات الرحلة.

وصلت البيت وقررت عزل نفسي طوعاً في غرفة منفردة بانتظار تشخيص أكثر دقة، في العاشرة صباحاً اتصلت بطبيبي الصديق والرفيق العزيز د.زيد أبو شاويش، و الذي هو بمثابة طبيب خاص أستشيره بثقة وبكل شئ وبانفتاح لا أجرؤ عليه مع أي طبيب أو انسان آخر، فاستجوبني بكل ما يخطر على البال من أسئلة، ووجهني بعدد من الإرشادات وبعض الأدوية الخافضة للحرارة والمحسنة للمناعة، دقائق بعدها اتصل شقيقي د.بهاء، وفوراً أحضر ما هو مطلوب من الأدوية المدعمة للمناعة وخاصة ڤيتامين سي والزنك و ڤيتامين D بجرعات الحد الأقصى المسموح بها، كما كانت زوجتي قد أحضرت بعض الأدوية بما في ذلك مضاد حيوي بناء على طلب طبيبة أخصائية قريبة لنا عندما تبين أن احتقان الحلق ربما ناجم عن إلتهاب، وأبقيت نفسي في العزل الطوعي .

في اليوم التالي تلقيت اتصالاً من مدير الطب الوقائي في رام الله الذي كرر سؤال ضابط الحدود هل أنت عائد من إيطاليا؟ أنا: كنت في لندن و عدت قبل يومين، ولكنني أعاني من أعراض درجة الحرارة التي وصلت الى 38.5 والتي تنخفض فقط بالباراسيتامول ثم تعود و ترتفع، وأوضحت له الاعراض الأخرى كالصداع والاحتقان والضعف العام، وأبلغته أنني عازل نفسي بشكل صارم وسألت: هل يمكن اجراء الفحص وأين؟ فأجابني: نحن نتصل الآن فقط بخصوص العزل وليس الفحص و إذا تقرر اجراء الفحص سنحضر لك إلى المنزل، ونبه بأن لا أذهب لأي مكان، و أكد بأنه ودائرة الطب الوقائي ستتواصل معي.

مر يومين وأنا في حالة عزل طوعي وإجراءات ذاتية مشددة وعلاجات مدعمة للمناعة، وأخرى خافضة للحرارة وسوائل ساخنة عشبية "البابونج، اليانسون، القرفة، الزنجبيل، الليمون ، ماء الثوم وخل الثوم، والحمضيات" بمختلف أنواعها حتي يوم الجمعة دون ان يتصل الطبيب أو أحد من دائرة الطب الوقائي، كما ذكر لي ، وأنا في وضع يزداد صعوبة وعلى ذات الحال دون تحسن، و بدأ يتسرب لي القلق بأن الأمر قد يبدو أنه أكثر من نزلة برد شديدة أنا معتاد عليها، سيما أن الصداع لم يعد يطاق مترافقاً مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وكنت اطلعت على مخاطر هذا الفايروس للذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري و القلب، سيما أنني وفي التاسع والعشرين من شباط وأثناء ممارسة الرياضة الصباحية حيث كنت مقيم في لندن تعرضت لوعكة صحية أجبرتني على تمضية يوم كامل لاجراء فحوص شاملة وتخطيط عدة مرات للقلب والشرايين وفحص كيمياء وأنزيمات الدم عندما يكون اشتباه بجلطة و أشعة الرئة ذلك كله في مستشفى St. Mary's في لندن التابع ل Imperial college Healthcare.

بادرت بعد عدة أيام بالاتصال بمدير الطب الوقائي وشرحت له وضعي، و كررت سؤالي بأنني أشعر بذات الأعراض فهل من إمكانية لاجراء الفح . تحدث بلطف شديد وأظهر بكلامه مسؤولية عالية ووعدني بأن يسأل المسؤولين ويعود لي ؛ نصائح شقيقي وصديقي الطبيب كانت بتكثيف الاجراءات والالتزام بأدوية الوقاية الذاتية ومراقبة الحرارة.

لم يعاود الطبيب المختص في دائرة الصحة الاتصال كما وعدني، وبدأت أسيطر على حالتي الصحية بنفسي متبعاً الاجراءات و التوجيهات . مساء السبت 7-3 بدأت الحرارة تستقر بمعدلها الطبيعي "37+0.5 أو -0.5 درجة" . الأمر الذي ترافق مع اختفاء الصداع تدريجياً في الايام التالية، وبدأ جسمي يستعيد حيويته، مع استمرار كل إجراءات العزل الطوعي، وإجراءات تغذية صارمة وأدوية مدعمة للمناعة.

مرتين خرجت منفرداً في اليوم العاشر و الحادي عشر للمشي تحت شمس قوية مع أخذ الاحتياطات الواجبة للوقاية الذاتية سيما عدم الاحتكاك أو الاختلاط أو الاقتراب من أحد.

اليوم هو الرابع عشر لحجزي الذاتي والالتزام بالرعاية الطبية و الغذائية الصارمة، تجاوزت مرحلة الأعراض التي تؤشر لحالة الخطر، وأظنني تعافيت تماماً أو إلى حد كبير، ولكن دون الإجابة على سؤال هل ما مريت به كان إصابة بڤايروس الكورونا أم أنها إنفلونزا موسمية ونزلة برد شديدة ولكنها عابرة، و هل انتهى الخطر أم لا ؟ حاولت بالامس الاتصال بمدير الطب الوقائي ورد علي رقم الهاتف المسجل لدي زملاؤه وشرحت لهم ما هو معلوم لمديرهم ، وأكدوا لي أنهم سيعلموه بما أخبرتهم عن تطور الحالة، لم يعد لي بعد، اتصلت مرة ثانية، وسأتصل مرة أخرى موضحاً ومستفسراً وليس معاتباً، لأنني ادرك صعوبة إمكانيات النظام الصحي الفلسطيني وضغط اللحظة بفعل حجم الأعباء المتزايدة عليه يومياً، فجوهر الوقاية هي مسؤولية فردية مع أن للمواطنين المشتبه بإصابتهم حق أن تجرى لهم الفحوصات المخبرية، و أيضاً أن يجري التأكد من مدى سلامة إجراءات الوقاية الذاتية التي يتبعونها . الأمر الذي لا يقل أهمية عن ممارسة العزل والوقاية الذاتية والاهتمام الدقيق بكل وسائل النظافة هو دور الأسرة، فزوجتي التي أخذت معي كل احتياطات العزل الذاتي الخاص بها، ومع انها كانت تحاول ابعاد القلق من الڤايروس ورفع المعنويات، إلا انها كانت عوناً بأخذ إجراءات عزل ذاتية موازية وبذات الصرامة والحرص على تعقيم المنزل و الغرفتين المعزولتين اللتين نقيم بهما على انفراد وحماميهما المنفصلين، فدرهم الوقاية هو السلاح الوحيد لحماية أنفسنا وهو خير من قنطار علاج، والذي للأسف هو غير متوفر عالمياً حتى الآن.

أيام عصيبة مرت وربما أصعب و أقسى منها لم تأتي بعد ؛ العزل البيتي يبدو قاسياً ولكنني أظنه فرصة إنسانية لتتأمل زوايا بيتك وتشعر بدفء كل مكوناته وذكرياته الجميلة التي جمعتك فيه مع زوجتك و أبنائك وأصدقائك وضيوف بيتك، افتقدت خلال هذه الأيام جدية إبني مجد وصرامته وحنان ابنتي رغد وبسمتها الصباحية، وظلت ترافقني جدية إجراءات نائلة و عفويتها و أخذ الأمور ببساطة و دون قلق زائد أو تهويل غير مطلوب .

افتقدت مكتبي كما افتقدت صحبة التريكس والطرنيب التي كنا نقتل بهما سوياً الملل والوقت في زمن احالة شعب وكفاءاته لقائمة وواقع انتظار الآتي المجهول، ولكنه معلوم تماماً، بحالة من الشلل في كل شئ و خاصة ما هو مطلوب من إجراءات طوارئ سياسية فالخطر الوطني وجودي، و إن غطت عليه حالة وباء الكورونا.

أعادتني أيام وساعات العزلة للكتابة والقراءة و الاستمتاع بالموسيقى ومشاهدة أفلام الأوبئة والجائحة البشرية والسلوك الانساني في تلك السنوات، و كيف يجمع السلوك الانساني بين أنانيات غريزة الخلاص الفردي و أهمية وعي الانتماء للجماعة والحرص على الانتصار الجمعي؛ جيلنا لم يعش سنة الثلجة بعد النكبة ولا قبلها الانفلونزا الإسبانية و لا سنوات الكوليرا، و ربما لم يشعر الكثيرون منا بإنفلونزا الخنازير أو الطيور أو الإيبولا، فوباء الكورونا سجل اهتماماً كونياً غير مسبوق ترافق مع صراعات اقتصادية وتكنولوجية في عالم تتناطحه التجاذبات التي تبدو أحياناً وكأنها عتبات حرب كونية أو نهاية عصر الحضارة كما عرفناها، وأظهر الڤيروس بقصد أو بواقع الحال عجز قوى عظمي! و لكن بالحب والتضامن والمسوؤلية الفردية والعامة والقوة اللامتناهية للتضامن الجماعي الانساني والخلّاق ستحقق البشرية ما عجزت عنه تلك القوى العظمى ، الأمر الذي يستدعي اعادة تعريف مفهوم القوى العظمى الانسانية التي تبدأ من وعي الانسان الفرد لقيمته الهائلة كواحد من الجماعة البشرية، والتي ستنتصر على الكورونا و على كل قوى الظلم و العنصرية و الفاشية التي تمارس ضد الشعوب المضطهدة والأغلبيات الفقيرة و المستغلة ، وفي العلاقات الدولية وداخل كل مجتمع و حتى كل انسان! وستروى حكايات وبطولات و ستخرج أفلام سينمائية ومسرحيات وبتقديري سيسجل التاريخ سيرة بطلة من فلسطين هي ماريانا العرجا وعشرات بل مئات والاف الأمهات اللواتي يسهرن على حياة أطفالهن هنا في فلسطين وفي كل أرجاء المعمورة التي ستنتصر حتماً ! تجربة هذه الوعكة لم تمنعني بل ربما حفزتني على التواصل مع أصدقاء و أقارب في العديد من دول العالم للإطمئنان على صحتهم سيما تلك التي انتشر فيها الوباء بسرعة يذهب فيها يوميا ضحايا بالعشرات مثل إيطاليا التي لم يتأخر شعبها يوماً عن التضامن و الوقوف دوماً مع شعبنا و قضاياه العادلة و حقوقه في الحرية و الكرامة الانسانية دون شروط!