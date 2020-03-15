"تقع على خط عرض 40" بالكرة الأرضية.. الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا يثير تفاعلا

وطن: ازداد تفاعل نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية حول موضوع مواقع الدول والمناطق الأكثر تضررا وتسجيلا للإصابات بفيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وتداول نشطاء صورا للكرة الأرضية معلم عليها خط العرض ذو الرقم 40، وكيف أن كلا من منطقة ووهان في الصين (منشأ وموقع انتشار فيروس كورونا) بالإضافة إلى كلا من فرنسا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وسياتل بالإضافة إلى واشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية كلها تقع على ذات الخط.

ووفقا لآخر أرقام عدد الإصابات في تلك المناطق والتي يحدثها بشكل فوري موقع جامعة جون هوبكينز فإن عدد الحالات في مقاطعة هوبي التي تأوي مدينة ووهان بلغ 67.794 ألف إصابة، في حين سجلت فرنسا 4469 إصابة.

وعلى الخط ذاته سجلت إيطاليا 21.157 ألف إصابة وإيران بـ12.729 الف إصابة وكوريا الجنوبية بـ8086 إصابة واليابان بـ773 إصابة وواشنطن بـ642 إصابة ونيويورك بـ613 إصابة، وفقا لأرقام جامعة جون هوبكينز.