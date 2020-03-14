جنين: تسليم مستشفى "الأمل" لوزارة الصحة لمكافحة كورونا

وطن: سلّمت جمعية أصدقاء المريض الخيرية في جنين، مساء اليوم السبت، مستشفى الأمل بكامل تجهيزاته لوزارة الصحة لمكافحة فيروس "كورونا".

وقالت الجمعية في بيان صحفي: "(...) استكمالا لرسالتنا التاريخية في خدمة وطننا ومواطنينا خلال السنوات الطويلة الماضية منذ أن اسستها منظمة التحرير الفلسطينية عام 1973 لخدمة ابناء شعبنا الفلسطيني، ووقوفا منا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، مع جهود وزارة الصحة في عملها الدؤوب للوقاية من مرض الكورونا والسيطرة عليه .. فإننا سنقوم بتسليم مستشفى الأمل بكامل تجهيزاته لوزارة الصحة اعتبارا من صباح غد الأحد، لمساعدتهم في جهودهم الجبارة للسيطرة على الاوضاع الصحية السائدة".