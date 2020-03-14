الشرطة تلقي القبض على شخصين من أصحاب المقاهي لعدم التزامهما بالإغلاق في طولكرم

رام الله- وطن: قبضت الشرطة، مساء اليوم السبت، على شخصين من أصحاب المقاهي، لعدم التزامهما بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا، وأغلقت 12 "كوفي شوب" ومقهى في طولكرم.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة السياحة ومركز شرطة المدينة بطولكرم أغلقوا اليوم 12 "كوفي شوب" ومقهى بالمدينة، وتم القبض على شخصين من أصحاب المقاهي، ومتابعة جميع الشقق الفندقية والمفروشة بالمدينة، أثناء قيام دوريات الشرطة بعمل جولات في المدينة لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ.

وأكدت أنه تم التحفظ على الشخصين بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.