إصابة وزير مغربي بفيروس كورونا

وطن: أفادت وسائل إعلام مغربية اليوم السبت، بأن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر أعمارة، أصيب بفيروس كورونا عقب توليه مهام رسمية خلال زيارته دولا أوروبية.

وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن الوزير أحس بتعب مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى مراجعة الأطباء.

وأضاف أن الفحوصات والاختبارات والتحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار الموقع المغربي إلى أن الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق، وضحا أنه سيلازم بيته لمدة 14 يوما ويمارس مهامه عن بعد.