نتنياهو يعلن اغلاق أماكن التسلية والترفيه ونعطيل الدراسة

وطن: أعلن رئيس حكومة الاحتلال المؤقتة، نتنياهو، انه سيتم إغلاق أماكن التسلية والترفيه، مثل المقاهي والمطاعم وقاعات الإفراج والاحتفالات، نوادي الرياضة، وسوف تقلص كذلك المواصلات العامة ابتداء من يوم الأحد، كما تم تعطيل الدراسة كليا بسبب كورونا.

وقال، "قادرون على الانتصار على وباء الكورونا، ولكن الامر يتطلب منا روتين حياة مختلف عن السابق".

وكانت وزارة الصحة في دولة الاحتلال يوم السبت أعلنت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 193 إصابة.

ووفقا للمعطيات، فإنه "من بين إجمالي المصابين تماثل أربعة للشفاء، فيما يرقد آخران بحالة خطيرة، و11 بحالة متوسطة".

ويرقد في المستشفيات 136 مصابا بفيروس كورونا، إضافة إلى 12 حالة في طريقها للتسرير في المستشفيات، و31 من حالات الإصابة بالفيروس يتواجدون في حجر صحي منزلي في بيوتهم. وقد تم تسريح 4 حالات بعد شفائها من الفيروس.

ويأتي ذلك في ظل حالة من الهلع التي أصابت الاسرائيليين خوفا من تفشي الفيروس وفرض الحجر الصحي.

وشهدت المتاجر الكبرى في في دولة الاحتلال ازدحاما غير مسبوق وتسابقا لشراء مواد التنظيف، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.