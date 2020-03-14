الرئيس السوري بشار الأسد يعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية تحسباً من "كورونا"

وطن: أعلن الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت، تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كانت مقررة في 13 نيسان/أبريل المقبل إلى 20 أيار/مايو، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة السورية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه وضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي للفيروس، فإن "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 86 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020، إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار/مايو 2020".

وفي سياق متصل، صرّحت الحكومة السورية بعدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا، وأن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الوقائية، ومنها تعليق العام الدراسي وتخفيض حجم العاملين في القطاع العام، إضافة إلى تقليص مدة العمل.

بدورها، أكدت وزارة الصحة السورية على خلو البلاد من أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فيما تشير التحاليل إلى أن الحالة المشتبه بها في المستشفى جاءت نتيجتها سلبية.

وعلّق مجلس الوزراء السوري الزيارات والرحلات مع دول الجوار (العراق والأردن) لمدة شهر، إضافة إلى الدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين.

وأصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام، فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سوريا بشكل مؤقت، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 15 من آذار/مارس، ولغاية السبت 4 نيسان/أبريل المقبل.

(الميادين)