تعليق الدوري المصري بسبب "كورونا"

وطن: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إيقاف النشاط الكروي لمدة 15 يوما، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان رسمي اليوم: "بناء على توجيهات رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

وبذلك انضمت مصر للدول التي أوقفت الأنشطة الرياضية بكافة أنواعها كإجراءات احترازية بعد تفشي فيروس كورونا.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم