الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 178

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 178 إصابة.

ووفقا للمعطيات، فإنه "من بين إجمالي المصابين تماثل أربعة للشفاء، فيما يرقد آخران بحالة خطيرة، و11 بحالة متوسطة".

ويرقد في المستشفيات 131 مصابا بفيروس كورونا، إضافة إلى 12 حالة في طريقها للتسرير في المستشفيات، و31 من حالات الإصابة بالفيروس يتواجدون في حجر صحي منزلي في بيوتهم. وقد تم تسريح 4 حالات بعد شفائها من الفيروس.

ويأتي ذلك في ظل حالة من الهلع التي أصابت الاسرائيليين خوفا من تفشي الفيروس وفرض الحجر الصحي.

وشهدت المتاجر الكبرى في اسرائيل ازدحاما غير مسبوق وسباقا لشراء مواد التنظيف والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.