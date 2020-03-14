صور وفيديو| اشتيه: لا يوجد أي نقص في المواد الغذائية بأسواقنا ونتابع الأمر يوميا

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتيه، مساء اليوم في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لنقاش الموازنة ووضع الخطط الاقتصادية للتعامل مع حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس لمواجهة فيروس كورونا، أن الحكومة لن تتردد باتخاذ أي قرارات أو إجراءات تضمن السلامة لشعبنا.

واضاف، مضى أسبوع على إجراءاتنا، التي كانت في وقتها وحصرت الإصابات ومنعت انتشار الفيروس، وسنعمل ما نستطيع لمساعدة الفقراء والوصول لهم في هذا الظرف الصعب.

ودعا اشتيه المواطنين لإقامة الصلاة في بيوتهم، وتوخي الحيطة والحذر، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في المواد الغذائية في الأسواق، الامر تحت المتابعة اليومية.

نعمل بكل جهد من اجل الوصول للدفع الالكتروني حتى يتمكن المواطنون من اتمام معاملاتهم الكترونيا دون الحاجة للوصول للبنوك.

وطالب سلطات الاحتلال الافراج عن الاسرى جميعا حفاظا على سلامتهم، وحمّل دولة الاحتلال مسؤولية اصابة اياً منهم، وووجه نداء للمؤسسات الدولية لزيارة السجون والعمل على اطلاق سراحهم وضمان سلامتهم في هذه الظروف.

كما وجه اشتيه شكره لكل أهل فلسطين على تفهمهم وتعاونهم من أجل مواجهة الوباء، والشكر لكل الطواقم التي تعمل ليلا ونهارا لحماية أبناء شعبنا.

هكذا اجتمعت الحكومة اليوم