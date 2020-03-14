محافظ سلفيت يصدر تعليمات احترازية لأصحاب المحال التجارية بسبب "كورونا"
رام الله- وطن: أصدر محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل، مساء اليوم السبت، رزمة من التعليمات الاحترازية الجديدة بسبب فيروس"كورونا" بالمحافظة.
انه يتوجب على كافة المحال التجارية (محلات السوبر ماركت ، المخابز ،الملاحم ،المطاعم ،محلات بيع الخضار) ، الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامه والاجراءات الوقائية والتعليمات الصادره من الجهات المختصة والالتزام بما يلي- :
1-التنظيف والتعقيم المستمر للمباني وأسطح العمل والمعدات والأدوات المستخدمة .
2-إلزام العاملين بالحفاظ على النظافة الشخصية وغسل الأيدي وتعقيمها باستمرار كذلك ارتداء لباس نظيف ومناسب للعمل وارتداء الكمامات والقفازات وأغطيه للرأس .
3-توفير معقمات الأيدي لاستخدام العاملين والزبائن.
4-إلزام الزبائن بارتداء القفازات في المحال التجاريه ومحال الخضار والفواكه.
5-ضرورة تعقيم البضائع القادمة من خارج المحافظة قبل ادخالها للمحال التجارية والعمل على تعقيمها بشكل يومي.
6-الالتزام بإشهار الأسعار وعدم التلاعب بها او احتكار السلع وكل من سيخالف سيتعرض للمساءلة القانونية.
واكد المحافظ كميل ان عدم الالتزام بهذه التعليمات سيؤدي الى إغلاق المحل فورا .