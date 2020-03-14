خسائر شركات الطاقة الأمريكية تلامس الـ200 مليار دولار في أسبوع

وطن: كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن انخفاض أسعار النفط بفعل تخفيض السعودية أسعار خاماتها وضخ المزيد من النفط إلى الأسواق، أدى إلى انخفاض أسعار أسهم شركات الطاقة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن أسهم شركات الطاقة المدرجة في البورصة الأمريكية انخفضت بنسبة 24% الأسبوع الماضي، ويعتبر ذلك أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر 2008، لافتة إلى أن القيمة السوقية لشركات الطاقة الأمريكية خسرت 196 مليار دولار الأسبوع الماضي حتى الجمعة.

وأوضحت أن قطاع الطاقة بدأ عام 2020 بشكل جيد بالنسبة للمستثمرين، إلا أن القيود المفروضة على السفر والحجر الصحي في مختلف أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس "كورونا" أضعفت الطلب على المنتجات النفطية، كما أن شركات النفط الصخري الأميركية شرعت في تقليص إنفاقها الرأسمالي، ومن المتوقع أن تخفّض توزيع أرباح أسهمها، في محاولة منها للصمود.

وكانت أسهم شركات "أوكسيدنتال" و"أباتشي" و"أونوك" و"نوبل إنرجي" و"هاليبرتون" بين أسهم شركات الطاقة التي خسرت 45% على الأقل من قيمتها الأسبوع الماضي.