تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في الدوري الإسباني "الليغا"
14.03.2020 05:37 PM
وطن: أعلن ديبورتيفو ألافيس الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة اثنين من العاملين في النادي بفيروس كورونا المستجد دون تسميتهما.
وجاء في بيان النادي الإسباني: "أجرينا التحاليل لجميع أعضاء ديبورتيفو ألافيس، نتيجة للحالة الصحية الطارئة، واثنان من العاملين ثبت إصابتهما بفيروس كورونا".
وأضاف: "حالتهما جيدة، ولم يظهر عليهما أعراض الفيروس، ولكن العينات أثبتت الإصابة به، وسيتم عزلهما عن الفريق".
وختم البيان: "الأسبوع المقبل سيخضع باقي أعضاء الفريق للاختبارات، ولن يتم خوض أي تدريبات حتى نتعرف على النتائج النهائية".