"فيراري" تعلق إنتاج سياراتها لأسبوعين بسبب كورونا

وطن: أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن شركة "فيراري" الإيطالية أوقفت إنتاج سياراتها الرياضية المشهورة لمدة أسبوعين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

ونقلت الوكالة اليوم السبت عن مصادر مطلعة أن "فيراري" علّقت الإنتاج حتى 27 مارس القادم بمصنعيها في مارانيلو ومودينا، دون الإعلان عن هذا القرار رسميا، مشيرة إلى أن الشركة ستستمر في دفع الأجور خلال هذه الفترة لموظفيها الذين يبلغ عددهم في البلاد أربعة آلاف شخص.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار شركة "لامبورغيني" التابعة لمجموعة "فولكسفاغن" تعليق الإنتاج في مصنعها الوحيد في إيطاليا حتى 25 مارس وقرار مجموعة" فيات-كرايسلر" الإيطالية-الأمريكية إغلاق أربعة مصانع تابعة لها في البلاد.

وتحولت إيطاليا إلى ثانية أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بعد الصين، بـ1266 حالة وفاة وأكثر من 17.6 ألف حالة إصابة مؤكدة.

المصدر: بلومبرغ