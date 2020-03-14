فيديو | الشرطة تؤكد لـ"وطن": عملية سطو مُسلّح على فرع لإحدى شركات الصرافة في مدينة الخليل

وطن: أكدّت الشرطة، اليوم السبت، أنّ مجهولين قاموا، اليوم السبت، بعملية سطو مُسلّح على إحدى شركات الصرافة الكبرى في مدينة الخليل.

وفي اتصال مع وطن، أكد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أنّ عملية السطو حدثت في شارع "البصة" جنوبي مدينة الخليل.

وظهر في فيديو، مقنعيّن اثنين، يقتحمان أحد مقرات شركة الصرافة، وينهبان الأموال من أحد الجوارير تحت تهديد السلاح... قبل أن ينسحبا بسيارة بيضاء.

وأكدت الشرطة أنها تتابع التحقيق في الحادث.

يتبع...