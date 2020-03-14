وقائي الخليل يلقي القبض على شخصين من مروجي الإشاعات

وطن: افاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الامن الوقائي أن الجهاز في محافظة الخليل ألقى القبض على شخصين قاما بنشر وترويج اشاعات كاذبة حول فايروس كرونا المستجد، حيث تم وحسب القانون والأصول المتبعة تسليمهما لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وأكد الجهاز ان كل من يروج الإشاعات والأكاذيب يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقاب وناشد المواطنين الكرام استقاء المعلومات والأخبار من مصدرها الرسمي فقط ومن جهات الاختصاص المخولة بنشر المعلومات عن كل ما هو جديد حول أزمة كورونا.