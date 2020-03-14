جلسة خاصة للحكومة مساء اليوم

وطن: يبحث مجلس الوزراء في جلسة خاصة مساء اليوم الموازنة العامة لدولة فلسطين مع إعلان حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا بحسب أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم.

وقال غانم في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، ظهر اليوم السبت، إن المجلس سيتخذ القرارات اللازمة في ظل أخر المستجدات الخاصة بالوباء مؤكداً أن الأوضاع ممتازة وتحت السيطرة والمواد الرئيسة متوفرة في الأسواق.

وشدد غانم أن القرارات التي أتخذتها الحكومة لمنع تفشي الوباء استباقية وساهمت بحصره في بؤرة واحدة، مضيفاً ان الحكومة في حالة انعقاد متواصلة في ظل الظروف الراهنة.