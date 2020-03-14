الشرطة تغلق 20 مقهى وصالة العاب في نابلس

وطن: أغلقت الشرطة اليوم 20 مقهى وصالة العاب (Xbox) وحمام شامي وأغلقت صالة أفراح، مما أدى لإلغاء حفل زفاف في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وضمن الظروف التي تشهدها فلسطين و تماشياً مع حالة الطوارئ ، واستناداً لسلسلة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة ، لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، أغلقت الشرطة السياحية بجولة نفذتها بإسناد من الشرطة القضائية ومركز شرطة المدينة اليوم 20 مقهى وكوفي شوب وحمام شامي وصالة العاب (Xbox) وصالات بلياردو وأغلقت صالة كانت معدة لاستقبال حفل زفاف.

وقالت الشرطة إن هذه الإجراءات جاءت حرصاً من الشرطة على سلامة المواطنين والتزاماً منها بالحفاظ على إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا في المحافظة ومتابعة منها لهذه المحلات خوفاً من التجمع والاكتظاظ .

وناشدت الشرطة أصحاب المقاهي وصالات العاب الأطفال والمحلات التجارية بضرورة التعاون في سبيل تحصين المجتمع الفلسطيني من الفيروس والمساهمة في الحد من انتشاره .