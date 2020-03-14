الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 164

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في دولة الاحتلال إلى 164 إصابة. ووفقا للمعطيات التي نشرتها الوزارة، فإنه 2 إصابات وصفت بالخطيرة، و10 إصابات في حالة متوسطة و152 إصابة طفيفة.

ويرقد في المستشفيات 124 مصابا بفيروس كورونا، إضافة إلى 9 حالات في طريقها للتسرير في المستشفيات. و27 من حالات الإصابة بالفيروس يتواجدون في حجر صحي منزلي في بيوتهم. وقد تم تسريح 4 حالات بعد شفائها من الفيروس.

وقالت مديرة المركز الطبي الإسرائيلي "بيدي – بوريا"، الدكتورة هاغار مزراحي، ظهر الأمس الجمعة، إن حالة سائق الحافلة من مدينة القدس، الذي أصيب بفيروس كورونا تحسنت خلال الليلة الماضية، بعدما كان المستشفى قد وصفها بأنها خطيرة. وأضافت مزراحي أن سائق حافلة الحجاج المسيحيين بات يتنفس بشكل مستقل، لكنه يواصل تلقي علاج داعم وضد الفيروس، ووصفت حالته الآن بالمتوسطة.

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