لجنة الطوارئ في جنين تطالب من يعانون من أمراض تنفسية بالتوجه للمستشفى الميداني الكوري

وطن: دعت لجنة الطوارئ في محافظة جنين، اليوم السبت، من يعانون من حالات الانفلونزا والرشح والسعال (المرضى الذين يعانون من الامراض التنفسية) إلى التوجه مباشرة الى المستشفى الميداني المقام في المركز الكوري الشبابي بجانب مديرية الصحة، الذي تم افتتاحه نهاية الأسبوع الماضي، والذي يعمل على مدار الساعة.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن هذا الإجراء يأتي للتخفيف من الضغط على العيادات والمراكز الصحية الأخرى، بما في ذلك الخدمات الطبية والمستشفى الحكومي، في ظل حالة الطوارئ الحالية.

كما دعت إلى منع التجمهر في العيادات الصحية، وعدم الذهاب إليها إلا في حالات الضرورة القصوى.

(وفا)