بالفيديو | القسيس بسام بنورة من الحجر الصحي: نحن بلا طعام منذ الصباح، ونطالب بإعادتنا إلى منازلنا

وطن: طالب القسيس بسام بنورة، المسوؤلين بإخراجه من الحجر الصحي في فندق البردايس ببيت لحم، وإعادته إلى الحجر في منزله.

وقال بنورة في مقطع فيديو من الفندق، "من الساعة الثامنة صباحا وأنا اتصل بالمسؤولين لتوفير وجبة إفطار وفواكه وطعام، ولحد الآن (الساعة 11 صباحا) لم يصلنا شيء.

وأضاف: في منزلنا يتوفر لدينا كل شي وكل انواع الفيتامينات لذلك استمرينا بصحة جيدة، لأن أجسامنا بحاجة لغذاء الصحي حتى تقاوم الفيروس.

وقال بنورة: كنا في بيوتنا ملتزمون بالحجر الصحي، وتم الضغط علينا لترك المنزل، والآن تركونا هنا مذلولين.

واتصلت وطن، بمحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، للحصول على رد منه على ما قاله القس بنورة، إلا أنه لم يجب على الهاتف.