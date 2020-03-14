تيسير خالد: تصريحات سمير جعجع حول عزل المخيمات الفلسطينية تذكرنا بماضيه الأسود

وطن: شجب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في كلمة له من مقر حزبه في معراب، يوم أمس الجمعة ضمن إجراءات اقترحها لمحاصرة وباء كورونا العالمي بلبنان، بفرض حصار على المخيمات الفلسطينية ومنع اللاجئين الفلسطينيين من الدخول والخروج منها.

وأضاف أن مثل هذه التصريحات والمواقف، التي تميز بين اللبنانيين وغير اللبنانيين في شأن إنساني لا يحتمل التأويل ولا المتاجرة السياسية تصريحات ومواقف عنصرية كريهة ومرفوضة ومدانة وتتنافي مع القيم الانسانية ومع حقوق الانسان ، وهو ما يجب أن يكون واضحا لسمير جعجع وغيره من المتاجرين بالسياسة على حساب حقوق الفلسطينيين في حياة انسانية كريمة في لبنان .

ودعا تيسير خالد "جعجع ، رئيس حزب القوات اللبنانية الى التراجع عن المتاجرة بفايروس كورونا على حساب كرامة وسلامة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان وحقهم في الحماية والحياة على قدم المساواة مع اللبنانيين وجميع المقيمين على الارض اللبنانية وذكره في الوقت نفسه بتاريخه وماضيه الاسود وتعاونه مع مجرم الحرب ارئيل شارون وقوات الغزو الصهيوني في مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان في صباح السابع عشر من سبتمبر / ايلول عام 1982 ، عندما استيقظ الفلسطينيون واللبنانيون في مخيمي صبرا وشاتيلا على واحدة من أكثر الفصول دموية في تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية".

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