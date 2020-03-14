3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم

وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 38 حالة جميعها في محافظة بيت لحم باستثناء حالة واحدة في طولكرم.

وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي، عقده في رام الله، صباح اليوم، أن سبب العدوى بالفيروس هو الاختلاط بالمصابين. مشيرا ً إلى أن الحالة الصحية للمصابين جميعهم مستقرة.

ودعا ملحم المواطنين الى زيادة الاهتمام الشخصي وعدم الخروج من المنازل، حتى لا تنتقل إليهم العدوى.

وبيّن أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي المنزلي بلغ 6429 مواطناً، بينهم ألفي مواطن في قطاع غزة.