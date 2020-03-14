الشرطة: القبض على مشتبه به بنشر أخبار كاذبه وبث اشاعات حول كورونا في طولكرم

وطن: قبضت الشرطة اليوم على مشتبه به قام بنشر معلومات كاذبة عن إصابات بفيروس كورونا، سببت الإرباك والخوف بين المواطنين في طولكرم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بعد تلقي معلومات عن قيام أحد الأشخاص بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة وبث اشاعات عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" عن وجود 40 إصابة بمرض كورونا في طولكرم، مما تسبب بالذعر لدى المواطنين وإرباك لدى الأهالي في المحافظة.

وأضافت الشرطة في بيان له: على الفور قامت الشرطة بتوقيف المشتبه به لحين إحالته لجهات الاختصاص استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه اصولاً.

وناشدت الشرطة المواطنين اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الناطقين الرسميين في الحكومة ووزارة الصحة فيما يخص هذا المرض تجنباً للفوضى لدى المواطنين.

وبيّنت الشرطة أن القوانين الفلسطينية تعاقب من ينشر اخبارا كاذبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبالغرامة من 50 دينار الى 200 دينار اردني.