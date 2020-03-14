ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في دولة الاحتلال إلى 154 مصاباً

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد مصابي كورونا في دولة الاحتلال الى 154 مصابا، بعد تسجيل 11 حالة جديدة اليوم.

ودخل اليوم 181 شخصا الى العزل المنزلي، وبلغ اجمالي من يتواجدون في الحجر الصحي في دولة الاحتلال 38,560 شخصا.

ويرقد في المستشفيات 108 اسرائيليا اثر اصابتهم بالفيروس، فيما يتواجد 25 مرضيا في بيوتهم.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى ان 3 اشخاص في حالة خطيرة، اثنان منهم في مستشفى شيبا وواحد في مستشفى ايخيلوف، بالمقابل شُفي 4 مصابين من الفيروس.

الى ذلك، تدرس حكومة الاحتلال، إمكانية القيام بإجراءات مشددة اخرى في سبيل مكافحة تفشي فيروس الكورونا. ومن المحتمل ان يتم البدء بتنفيذ الإجراءات الإضافية ، في الأسبوع المقبل. ومن بين الإجراءات التي يتم البت بها - فرض تقييدات على الحركة والتنقل وإغلاق أماكن عمل غير حيوية ، بالنظر الى تجارب دول قامت بخطوات مشابهة لمكافحة انتشار الفيروس .