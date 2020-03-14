كورونا.. العدوى تنتشر في أفريقيا والطوارئ تتوسع في أنحاء العالم

وطن: توسعت دائرة انتشار فيروس كورونا في أفريقيا، حيث سجلت ست دول أول إصابات لديها دفعة واحدة، بينما تصاعدت الإجراءات الاحترازية في أنحاء العالم، وشملت إغلاق أجواء وحظر التجول في بعض المناطق.

وأكد السودان وموريتانيا وكينيا وإثيوبيا وغينيا ومملكة سواتيني (سوازيلاند سابقا) أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد ليصل بذلك عدد الدول الأفريقية التي ظهر بها المرض إلى 20.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية أمس الجمعة في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد ووفاة صاحبها يوم الخميس. وقال وزير الصحة أكرم التوم إن المتوفى مواطن في الخمسين من عمره وكان قد زار دولة الإمارات في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وأعلن الوزير أن الحكومة السودانية قررت تعليق جميع الفعاليات في السودان، وتنظيم الأنشطة الرياضية دون جمهور، ووقف سفر المسؤولين للخارج إلا للضرورة في إطار خطة مواجهة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الموريتانية في بيان مساء يوم الجمعة إن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد هي لرجل أوروبي يعيش في موريتانيا وعاد إلى العاصمة نواكشوط في التاسع من مارس/آذار ويخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين، ولم تحدد جنسيته.

ولم تشهد أفريقيا انتشارا سريعا للمرض مثل ما حدث في أوروبا أو شرق آسيا، وترتبط معظم الحالات المسجلة في القارة السمراء بأجانب أو مواطنين سافروا إلى الخارج، غير أن القلق يتزايد بشأن قدرة القارة على التعامل مع الفيروس.

وإلى جانب الدول الست الجديدة على خريطة الانتشار في أفريقيا، سجلت حالات في كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر والسنغال وتوغو والكاميرون وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ونيجيريا وساحل العاج والغابون وغانا.

طوارئ وإغلاقات

في غضون ذلك، واصلت دول عديدة اتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة لمواجهة الوباء:

السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، بدء من يوم غد الأحد.

وأضاف المصدر أن تلك الفترة ستعتبر إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو خضعوا لتطبيق الحجر الصحي بعد عودتهم إلى المملكة.

الكويت

قال المتحدث باسم الطيران المدني في الكويت سعد العتيبي للجزيرة إن سلطات بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل إجلاء الكويتيين من مختلف دول العالم عبر رحلات خاصة.

يأتي هذا عقب بدء سريان إغلاق الأجواء الكويتية أمام الرحلات القادمة والمغادرة حتى إشعار آخر، تنفيذا لقرار اتخذته الحكومة ضمن سلسلة من الإجراءات للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

العراق

دخل حيز التنفيذ قرار وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق فرض حظر التجول في محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا. وكانت حكومة الإقليم قد عطلت قبل أيام الدوام الرسمي وأغلقت المدارس والجامعات والمساجد.



الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة حالة الطوارئ الوطنية بسبب تفشي كورونا، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات فدرالية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض.

وقال ترامب إن السلطات ستتيح خمسة ملايين جهاز اختبار لفيروس كورونا، لكنه حث الأميركيين على طلب الفحص فقط إذا أحسوا بحاجتهم إليه.

وأقر مجلس النواب الأميركي فجر السبت وبدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حزمة إجراءات بمليارات الدولارات للتخفيف من أضرار وباء كورونا.

وتشمل الحزمة التي تم إقرارها بموافقة 363 عضوا مقابل معارضة 40 عضوا إتاحة فحوص مجانية وإجازات مرضية مدفوعة الأجر، للحد من الأضرار الاقتصادية للوباء الذي أغلق المدارس والمنشآت التجارية وأوقف الأنشطة الرياضية.

إيران

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أمس أن قوات الأمن ستخلي شوارع المدن الإيرانية خلال 24 ساعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إسبانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إن الحكومة ستعقد اجتماعا استثنائيا اليوم السبت لإعلان حالة الطوارئ رسميا لمكافحة فيروس كورونا.

الفيفا

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان أمس الجمعة بتأجيل كل المباريات الدولية المقررة في مارس/آذار وأبريل/نيسان بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأضاف أن الأندية لن تكون ملزمة بترك لاعبيها لخوض أي مباريات.

(الجزيرة نت)