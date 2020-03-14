لجان وفعاليات مخيمات بيت لحم تدعو "الأونروا" لتفعيل برامج الطوارئ لمواجهة كورونا

وطن: دعت اللجان الشعبية والقوى والفعاليات في مخيمات اللاجئين في محافظة بيت لحم وكالة الغوث للوقوف امام واجباتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها صاحبة الولاية على هذه المخيمات ومتابعة تفاصيل حياتهم اليومية وذلك من خلال تفعيل كافة برامجها الصحية والأغاثية والطارئة منها الى جانب تفعيل برنامج الكوارث الإنسانية، لمواجهة فيروس كورونا.

وحملت اللجان والفعاليات في بيان لها، السبت، وكالة الغوث المسؤولية الكاملة عن اي تداعيات لأنتشار فايروس الكورونا داخل المخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينين.

ودعت وكالة الغوث لتشكيل غرفة طوارئ لكل مخيمات اللاجئين ، وغرفة طوارئ اخرى خاصة لمخيمات محافظة بيت لحم.

وأكدت على ضرورة تزويد العاملين بكل وسائل الصحة والسلامة العامة في المخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت في بيانها وكالة الغوث بالمباشرة بالأعداد و الجهوزية التامة لبرنامج الأغاثة في الأيام القادمة.

وشدد البيان على ضرورة توفير الدعم النفسي لكل العائلات المحجورة في داخل المخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد على تعزيز وتكثيف الخدمات الصحية ، وصحة البيئة داخل المخيمات وتوفير كل المواد اللازمة للتعقيم وتوفير الكمامات والأدوية اللازمة وخاصة المزمنة منها في مراكز الوكالة الصحية.

وقال البيان إن كافة المؤسسات الفاعلة ستكون جاهزة لتكون اول المساندين والداعمين والعاملين في برنامج الوكالة في حال مباشرتها و العمل بذلك.

وأكد البيان على الموقف المبدئي المتمثل بتمسك اللاجئين بوكالة الغوث الدولية باعتبارها الشاهد على نكبة شعبنا المستمرة والتي تعبر عن المسؤولية الدولية اتجاه هذه القضية.