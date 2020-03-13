اسرائيل تدرس فرض اجراءات أكثر حزما لمواجهة كورونا

وطن: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة، إن الهيئات الحكومية، المُكلّفة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا في اسرائيل تدرس إمكانيّة فرض إجراءات أكثر حزمًا، لمواجهة المرض.

وقالت الصحيفة إنه من الممكن فرض قيود على الحركة والتنقّل، وفرض قيود على أماكن العمل، وإغلاق أماكن عمل ذات أهمية ثانوية، كما حدث في عدد من الدول التي حاولت الحدّ من تفشي الفيروس، عبر فرض إجراءات حازمة.

وأفادت الصحيفة بأنه من ضمن الإجراءات التي تم فحصها، إمكانية تعريف من هم العمال الذين يعملون في وظائف ومهن ضرورية وحيوية، لافتةً إلى أنه سيُطلَب من سواهُم عدم الخروج إلى أماكن عملهم.

وذكرت الصحيفة أنه اتُخذت إجراءات أوليّة، تهدف إلى فحص كم من العمّال الذين سيتضمّنهم تعريفُ الوظائف والمهن الضرورية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 143 مصابا. ووصفت حالة اثنتين منها بالخطيرة، و5 إصابات في حالة متوسطة و119 إصابة طفيفة.