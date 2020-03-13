فلسطين من بين الدول الاقل اصابة بـ"الكورونا"

وطن: يواصل فايروس كورونا اجتياحه لدول العالم، حاصدا المزيد من الضحايا والمصابين.

وحتى مساء اليوم الجمعة، حصد كورونا حسب الصحة العالمية اكثر من 5 الاف شخص، كانت ايطاليا اكثر الدول خارج الصين من حيث عدد الضحايا والمصابين.

ورغم ان الفايروس خرج من الصين، الا انها استطاعت التعافي منه، لتصبح ايطاليا اكثر دول العالم تضررا، حيث سجلت اليوم في ايطاليا اعلى نسبة وفيات في يوم واحد من فايروس كورونا منذ اليوم الاول لظهوره.

وشددت الصحة العالمية اليوم على اهمية الاجراءات الشديدة في تجنب تفشي المرض كالعزل الصحي ، والغاء المناسبات والتجمعات .

وعند النظر الى قائمة الدول المصابة بفايروس كورونا، نجد ارقام الوفيات والمصابين في تزايد مضطرد، بينما لا يزال رقم الاصابات في فلسطين (31) اصابة هي من بين الاقل بين دول العالم.

يعد الاداء الرسمي والشعبي والمؤسساتي في التعامل مع فايروس كورونا حتى اللحظة جيد، وقد يكون هو السبب في عدم ارتفاع عدد المصابين بالكورونا، فرغم اعلان حالة الطوارئ الذي قد يكون متأخرا نوعا ما، وعدم صدور قرارات مبكرة بمنع الوفود الاجنبية السياحية من دخول الاراضي الفلسطينية، الا ان اجراءات حالة الطوارئ التي اتخذت ساهمت في احتواء انتشار الفايروس.

وكان مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب قال أن الحكومة الفلسطينية اتخذت إجراءات متقدمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تقوم الحكومة ووزارة الصحة بإجراءات تفوق ما هو موصى به دوليا.

لقد اثبتت الصين التي تعافت من الفايروس، قدرة الانسان على مواجهة اي مخاطر كبيرة، بشرط ان تكون محكومة بمجموعة من الضوابط اولها الالتزام والتقيد بكل النصائح والتعليمات الصحية، وعدم الاستهانة بتلك القرارات والارشادات التي يمكن ان تحد من انتشار الفايروس، الى ان يعثر العالم على العلاج القادر على وقف الفايروس وقتله.