زواهرة: جميع المصابين بفيروس كورونا في فندق "انجيل" لا توجد عليهم أغراض

وطن: قال رئيس قسم الطب الوقائي في مديرية صحة بيت لحم الدكتور نبيل زواهرة، والمتواجد في فندق "انجيل"، إن جميع المصابين وعددهم 14، لا توجد عليهم أعراض ويتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف زواهرة، ان جميعهم يتمعون بصحة جيدة ولا يعانون من اضطرابات نفسية، وينتظرون بفارغ الصبر يوم الخميس المقبل لإعادة الفحص.

وأشار الى ان إجراءات الفحص والمتابعة تشمل كل مصاب على حدا، حيث توجه له الأسئلة حول وجود أعراض مثل السعال أو التقيؤ، والحالة النفسية، ثم تقاس درجة حرارته، وهو الأمر الذي ينسحب أيضا على غير المصابين وعددهم 16 شخصا.

ووصف زواهرة عدم ظهور أعراض بأنه أمر متوقع كون المصابين من الفئة الشابة ويتمتعون بمناعة عالية.

وفا