بعد سؤال لوطن حول وضعه الصحي .. الحكومة: فحوصات مواطن عاد الى رام الله عن طريق مطار اللد سليمة

رام الله - وطن: قال مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم نتيجة الفحوصات المخبرية التي صدرت قبل قليل للعينة التي أخذت من أحد المواطنين القادمين عبر مطار اللد إلى رام الله صباح اليوم أظهرت انه غير مصاب بالفايروس.

واكد مكتب المتحدث الرسمي انه حرصا من وزارة الصحة على سلامة الفحوصات، فإن كل الحالات المماثلة ، يتم إخضاعهم للحجر المنزلي بانتظار أخذ عينات جديدة منهم بعد أيام للتاكد من سلامتهم.

وكان مراسل وطن قد وجه مساء اليوم سؤالا للناطق الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم خلال الايجاز المسائي عن صحة المعلومات التي وصلت وطن حول عودة مواطن من مدينة رام الله من بريطانيا عن طريق مطار اللد، وان الاحتلال أوصى السلطة الفلسطينية بضرورة فحصه، حيث اكد ملحم صحة المعلومات لافتا الى ان جرى اخذ عينة من المواطن للفحص، بانتظار صدور النتائج، قبل ان يصدر عقب انتهاء الايجاز الصحفي بيانا اكد فيها ظهور النتيجة التي اثبتت سلامة العينة.

وحول صحة المصابين بالفيروس، قال ملحم، إن المصابين بـفيروس "كورونا" الـ35 بصحة جيدة، وأن هناك 35 عينة قيد الفحص المخبري، سيتم الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق الليلة.

وأكد ملحم أنه لم يطرأ أي تداعيات على أي من المصابين، بما فيهم الحالات التي تخضع للحجر الصحي.

وأضاف أن الفحوصات المخبرية للعينات التي تؤخذ من المواطنين في بيت لحم ستتم في مدينة بيت لحم، دون الحاجة لإرسالها إلى المختبر المركزي بمدينة رام الله كما كان معمول به سابقا، تسهيلا على المواطنين، ولإصدار النتائج بأقصى سرعة.