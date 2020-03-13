رام الله: الشرطة تقبض على خمسة من أصحاب المقاهي لعدم التزامهم بالإغلاق

وطن: ألقت الشرطة، الجمعة، القبض على 5 اشخاص من أصحاب المقاهي برام الله، وذلك لعدم التزامهم بالاغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي فرضت في فلسطين لمواجهة فايروس كورونا.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم إلقاء القبض على أصحاب المقاهي أثناء الدوريات الاعتيادية لشرطة رام الله والبيرة.

وبينت انه تم التحفظ على الاشخاص الخمسة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الامراض حسب المادة 81 من قانون الصحة، تمهيداً لاحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم اصولا.