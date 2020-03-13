معمرة صينية تهزم كورونا

وطن: شفيت امرأة عمرها 103 أعوام من فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية بعد أن خضعت للعلاج لمدة ستة أيام.

وحرص الأطباء في ووهان الصينية على تسجيل هذا الحدث والاحتفال به.

ونقلت مجلة "فوكوس" الألمانية، عن الطبيب المعالج للمرأة التي تعد "أكبر المصابين بكورونا سنا"، قوله إن المريضة نجحت في تجاوز المرض بسبب أنها لا تعاني من مشكلات صحية أخرى كبيرة.

وأضاف الطبيب أن المريضة عانت من التهاب مزمن في الشعب الهوائية، لكن حالتها الصحية كانت جيدة بالنسبة لعمرها.

ووفقا للتقرير، فإن حالة المصابة كانت حرجة للغاية في البداية، لدرجة أنها لم تستطع حتى التواصل مع الطاقم المعالج لها، لكن حالتها بدأت التحسن لتغادر المستشفى مساء الثلاثاء 10 مارس/آذار 2020.