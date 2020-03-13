استعدوا لفراق أحبائكم!.. جملة واحدة أرعبت بريطانيا بالكامل

وطن: قال رئيس الوزراء البريطاني يوريس جونسون، إن الأسوأ فيما يتعلق بتفشى فيروس كورونا المستجد فى المملكة المتحدة "لم يبدأ بعد"!.

وتابع فى خطابه المرعب، حسب ما نقلته وسائل الإعلام البريطانية: "الفيروس أكثر خطورة من الأنفلونزا الموسمية، وسيصاب به المزيد من الناس"، وحذر قائلاً "استعدوا لفراق أحبائكم!".

وأوضح جونسون، فى مؤتمر صحفي، للإعلان عن "تأخير" خطة عمل الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، "الفترة الأكثر خطورة ليست الآن ولكن بعد بضعة أسابيع اعتمادًا على سرعة انتشار الفيروس".

وتابع بوريس جونسون: "بموجب الخطة، إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على تأخير "ذروة" الفيروس لبضعة أسابيع، فسيكون نظام الصحة العامة الوطنى فى وضع أفضل للتعامل معه"، على حد قوله، مشيرًا إلى أنه "إذا تأخرت الذروة حتى يصبح الطقس أكثر دفئًا، فسيقل عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسى ذات الصلة".

ومن جانبه، قال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين، إن المملكة المتحدة "متأخرة أربعة أسابيع أو نحو ذلك عن إيطاليا مع تفشى فيروس كورونا المستجد"، مضيفًا "هذا مرض جديد وليس لدينا مناعة منه".

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان سوى عن 596 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة، إلا أن فالانس، قال إنه "من المرجح أكثر" أن هناك ما بين 5 إلى 10 آلاف شخص مصاب فى المملكة المتحدة، وأضاف أن هذا العدد لا يزال صغيرًا نسبيًا، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين سيصابون بالمرض إلى ذروته بشكل حاد.