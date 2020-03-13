محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسيرة آية خطيب حتى الأحد المقبل

وطن: مددت محكمة الاحتلال، اليوم الجمعة، اعتقال الأسيرة آية خطيب حتى الأحد المقبل.

واصلت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا إسنادها مع خطيب، إذ شاركت قيادات وناشطون سياسيون في وقفة إسناد ومؤازرة أمام مبنى المحاكم في حيفا. ووضعت في وسط ساحة المحاكم لافتة كبيرة لصورة خطيب حملت شعار "الحرية لآية أيقونة المحتاجين".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وصور خطيب، وكان من بين الشعارات التي رفعت "آية بلسم آلام الأطفال"، "آية جابرة الخواطر"، "آية مغيثة الملهوفين"، وطالبوا بإطلاق سراحها فورا.

يذكر ان الاسيرة خطيب اعتقلت يوم 17 من شباط/ فبراير الماضي.