الإغاثة الطبية الفلسطينية تنظم حملة توعية واسعة لمواجهة الكورونا

وطن: في اطار جهودها لمكافحة مرض الكورونا المستجد قامت جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية بتجهيز مواد التثقيف الصحي بما في ذلك البوسترات والنشرات التوعوية التي تحتوي على معلومات عن اعراض الفيروس وطرق الوقاية منه, بالاضافة الى ارشادات تفصيلية حول قواعد الحجر الصحي المنزلي .

و بدأ مئات من متطوعي الإغاثة الطبية الفلسطينية بحملات التوعية في مختلف المحافظات بما في ذلك القدس وباقي مدن الضفة والقطاع.

بيت لحم

ففي بيت لحم، نظمت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، بدءًا من السادس من الشهر الجاري حملة نشر ميدانية في شوارع محافظة بيت لحم بما في ذلك مدينة بيت جالا ومخيم الدهيشة، وزع خلالها المتطوعون منشورات توعوية بفيروس كورونا على المواطنين في الشوارع والسيارات والبيوت.

كما قاموا بتعليق بوسترات توعوية على ابواب المحلات التجارية والاماكن العامة، وتم التركيز خلال الجولات بالحديث مع اصحاب المحلات التجارية حول اهمية التعقيم المستمر داخل محلاتهم وفي المخابز واهمية الوقاية من الفيروس وخصوصاً عند التعامل المباشر مع الزبائن وانضمت الاغاثة الطبية الى لجنة الطوارئ في المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية .

بعد ذلك استكمل المتطوعين في الثامن من الشهر الجاري عملية التوعية الكترونياً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي, وميدانياً في محافظة بيت لحم بتوزيع منشورات الوقاية من الكورونا والحجر المنزلي وتعليق بوسترات, حيث شملت الحملة مخيم العزة ومخيم عايدة ومخيم العروب وبيت ساحور والدوحة والخضر والبلدة القديمة بيت لحم وساحة المهد وشارع المهد وشارع القدس الخليل وقرية ارطاس وبلدة تقوع .

وابتداء من التاسع من الشهر الجاري قام المتطوعون بالتواصل مع العائلات المصنفة ضمن الحجر المنزلي والعائلات المصابة واصدقائهم المقربين, حيث يبلغ عددهم 420 عائلة عن طريق غرفة الطوارئ المشتركة من اجل معرفة احتياجاتهم وتوفيرها لهم من طعام او ادوية او اي مستلزمات .

وواصلت العيادة المتنقلة في بيت لحم التابعة للإغاثة الطبية عملها كما هو معتاد في جميع الايام و ركزت على تعميم طرق الوقاية والتوعية في أماكن عملها بالإضافة لتوزيع المنشورات والبوسترات والحد من التجمهر واتباع إجراءات الأمان والوقاية في كافة العيادات المتنقلة .

الخليل

وفي الخليل ايضا اطلقت الإغاثة الطبية في التاسع من الشهر الجاري حملة التوعية بفيروس كورونا وذلك بتوزيع عشرات المتطوعين للبوسترات والنشرات التي تحتوي سبل الوقاية وتوزع المتطوعين لعدد من البلدات والقرى والمخيمات في المحافظة لنشرالوعي والتخفيف من حالة الهلع .

كذلك نظمت في اليوم ذاته, يوماً توعوياً في مساجد اذنا وذلك لتوزيع نشرات الوقاية وشرح اعراض وكيفية الوقاية من مرض كورونا المستجد.

رام الله

أما في رام الله و البيرة فقد اطلقت جمعية الاغاثة الطبية منذ اسبوع حملة توعية وارشاد, حيث قام المتطوعون بتوزيع النشرات التوعوية على المواطنين وتعليق بوسترات للوقاية من انتشار فيروس الكورونا في كافة ارجاء مدينتي رام الله و البيرة , حيث تم توزيع اكثر من آلاف النشرات التوعوية في المدينتين, بالاضافة لحملات التوعية في عدة قرى مثل سلواد والمزرعة الغربية وكفر نعمة و كذلك في بلدة بيتونيا.

نابلس وسلفيت

في نابلس وسلفيت ايضاً قام متطوعو الاغاثة الطبية في الثامن والتاسع من الشهر الجاري بتنظيم حملات توعية في شوارع محافظتي نابلس وسلفيت وزعوا خلالها نشرات التوعية بفايروس كورونا على اهالي المحافظتين وقاموا ايضاً بتعليق البوسترات على ابواب المحلات والاماكن العامة .



جنين وطولكرم

كذلك الأمر في جنين وطولكرم، حيث اطلقت الاغاثة الطبية حملتها التوعوية لنشر التوعية حول فيروس كورونا بكافة الطرق المتاحة, حيث قام المتطوعين بتوزيع منشورات الوقاية والتوعية وتعليق البوسترات في الشوارع يومياً من اجل الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين, بالاضافة لتنظيم بعض المحاضرات الصحية في بعض القرى من اجل التوعية حول فيروس كورونا وتوعية المتطوعين اكثر عن هذا الفيروس من اجل ان يقوموا بدورهم ايضاً بنشر هذه المعلومات الهامة قدر الامكان من اجل تفادي اصابة المواطنين بالفيروس .

قطاع غزة

وبدأت الإغاثة الطبية حملة واسعة ستشمل كافة محافظات قطاع غزة للتوعية حول سبل الوقاية الشاملة من فيروس الكورونا بما في ذلك توزيع النشرات و البوسترات ووسائل التوعية والارشاد الالكترونية ، كما أعلنت حالة الطوارئ في كافة مراكز وعيادات الإغاثة الطبية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

واشارت الإغاثة الطبية في النشرات والبوسترات التي تم توزيعها وتعليقها في محافظات الوطن بضرورة غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الاقل بالماء والصابون او بمعقم يدين كحولي لا تقل نسبة الكحول فيه عن 70 بالمئة بشكل منتظم، بالاضافة لتجنب لمس او فرك العينين أو الانف او الوجه بأيدي غير مغسولة، وتجنب الاتصال المباشر مع افراد مصابين بعدوى تنفسية, والبقاء في المنزل في حالة الاشتباه بالاصابة, واجراء الفحوصات اللازمة لدى وزارة الصحة, تغطية الانف والفم عند العطاس او السعال بالمناديل الورقية, والتخلص منها بعد ذلك بشكل مناسب, طهي المنتجات الحيوانية من الحليب واللحوم والبيض جيداً , تجنب التعامل مع الحيوانات دون استخدام وسائل الحماية و التركيز على التغذية الصحية و الجيدة لتقوية المناعة.

كما أكدت على بذل جهد مضاعف لوقاية الأشخاص المعرضين للاصابة مثل المسنين، مرضى القلب والسكري والضغط ومرضى الكلى والسرطان .

ودعت الإغاثة الطبية جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية وذلك للحفاظ على سلامة عائلاتهم وسلامة جميع الناس وخصوصاً التزام الأشخاص المعرضين بالحجر المنزلي وعدم مخالفة تعليمات الحجر بالإضافة لابلاغ الطبيب في حال ظهور أعراض إصابات بالجهاز التنفسي وعدم السكوت عنها .

كما دعت ابناء شعبنا للتحلي بالهدوء ومواجهة فيروس الكورونا بسبل الوقاية المطروحة, فلا داعي للهلع وعلينا ان نتذكر دائما أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج" .