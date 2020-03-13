حمدي فراج يكتب لوطن: هوامش على دفتر الوباء ..الدين ليس في المواجهة

أبرز ما يمكن تسجيله من هوامش على فايروس الكورونا، اتسامه بالعدل، فهو يضرب الامم العظيمة كالصين وايطاليا وامريكا و فرنسا، والامم الضعيفة التي بالكاد ترى بالعين المجردة، ومن ضمنها شعوب امتنا العربية، يضرب المدن الغنية كالرياض والمنامة واوسلو، كما يضرب المدن الفقيرة كمدينة بيت لحم، يضرب الملوك والامراء والوزراء والعلماء من جهة، ويضرب الفقراء وعمال المطارات وممرضي المستشفيات.

يضرب الذكور والاناث، على حد سواء، وكأنه ملتزم بمعاهدة سيداو، يضرب المؤمنين والملحدين على حد سواء، دون تمييز بين الديانات والطوائف، وكأنه يقول على لسان رب العالمين " قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ".

الهامش البارز الآخر، هو ان الصين التي ابتليت به وبدأت تتعافى منه، لم يقتصر دورها على الحجر الصحي فقط ، كما تفعل الدول الاخرى، ومن ضمنها بالطبع دولتنا الفلسطينية، وبقية منظومة الدول العربية الشقيقة، فالحجر اقرب ما يكون الى منع التجول الطوعي، وهو اقرب الى شل مناحي الحياة بما في ذلك شل عجلة الانتاج والاقتصاد، والسفر والاجتماع والثقافة والترفيه والتخطيط، وبالنسبة الى شعبنا، النضال ضد الاحتلال.

الصين حجرت وابتكرت وعالجت فتشافت، دون ذلك فإن الفيروس سينتشر الى ان يطول الملايين وسيفتك بالاجسام الضعيفة اولا.

"سلامتك يا راسي" شعار فارغ ، فإذا اصاب جارك فلا بد انه سيصيبك، و لفظة الجار هنا تمتد لتطول قريتك ومدينتك ودولتك الى الدولة الجارة، في اوهايو وحدها قفز العدد فجأة من بضع عشرات الى مئة الف وفق عمدتها.

ورغم تعافي الصين الذي اصاب نحو مئة الف شخص، فإن منظمة الصحة العالمية اعلنته وباء عالميا بعد نحو شهر ونصف على خروجه من قمقمه.

لا بأس بالدعاء، كما ينادي رجال الدين في المسجد والكنيسة والكنيس، رغم ان الفيروس اغلقها كلها تقريبا بما في ذلك الحرم المكي و كنيسة المهد و ساحة بطرس في الفاتيكان، تماما كما اغلق الحانات والكازينوهات والملاعب، ولكن هذا الدعاء لا ولن يكفي، منذ ان قال الخليفة عمر قبل 14 قرنا: اجعلوا مع دعائكم شيئا من القطران.

لقد سجل رجال الدين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم واحزابهم السياسية والدعاوية فشلا ذريعا في محاصرة الفايروس، وأكثر ما سجلوه هنا هو استجابتهم للتوجيهات الطبية فاغلقوا دور عباداتهم، بما في ذلك عدم تلبية الصلوات الجماعية في الجمعة والسبت والاحد.

احد الدعاة كتب على صفحته: الرجاء من أئمة المساجد عدم الدعاء على الكفار لحين اكتشافهم الدواء.

قال نزار قباني في هوامش النكسة: خمسة آلاف سنة ونحن في السرداب / ذقوننا طويلةٌ / نقودنا مجهولةٌ /عيوننا مرافئ الذباب /

جربوا أن تغسلوا أفكاركم وتغسلوا الأثواب/ جربوا أن تقرؤوا كتاب/ أن تزرعوا الحروف والرمان والأعناب. كان بوسع نفطنا الدافق بالصحاري/

أن يستحيل خنجراً من لهبٍ ونار / لكنه..واخجلة الأشراف من قريشٍ/ وخجلة الأحرار من أوسٍ ومن نزار / يراق تحت أرجل الجواري...