الدفاع المدني: تعاملنا مع 206 حالات تدخل منذ بداية المنخفض وحتى اللحظة

وطن: أصيب 4 مواطنين بثلاثة حوادث سير منفصلة في محافظة سلفيت، ونشوب حريق في مستودع للفحم في يعبد، ونحو 206 حالات تدخل لطواقم الدفاع المدني في الضفة الغربية، منذ دخول المنخفض الجوي أمس الخميس حتى اللحظة.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، نائل العزة، اليوم الجمعة، إن 70% من الحالات التي تعاملت طواقم الدفاع المدني معها، كانت إزالة أجسام وعوائق سقطت بفعل قوة الرياح، لافتا إلى أن أعلى نسبة حوادث كانت في طولكرم، حيث بلغت 51 تدخلا منها 48 إزالة أجسام متطايرة وآيلة للسقوط، ثم قلقيلية بمعدل 40 تدخلا منها 32 ازالة اجسام وعوائق، يليها رام الله بـ36 تدخلا نها 28 ازالة اعمدة واشجار وعوائق، وجنين بـ29 من حرائق وحوادث وازالة عوائق، وسلفيت 21 تدخلا، أما و29 حالة تدخلا في بقية المحافظات.

وأشار العزة إلى إصابة 4 مواطنين بثلاثة حوادث سير في محافظة سلفيت، إضافة لحريق وقع في مستودع للفحم في بلدة يعبد جنوب جنين، وحريق منزل في الجلمة، وسقوط شجرة على مركبة في جنين، فضلا عن انهيار شرفة منزل قديم في منطقة جفنا شمال رام الله.

وأكد أن كافة طواقم الدفاع المدني حاليا ضمن منظومة حالة الطوارئ، وكافة المعدات جاهزة، مبينا أن الاستجابة للحالات كانت سريعة ومثالية، ولم تتجاوز أكثر من 7 دقائق.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر من الأجسام المتطايرة، وضرورة تصريف المياه لتجنب دخولها المنازل، والتبليغ عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102.

وشدد على ضرورة وجود فاصل بين المركبة والأخرى، وإضاءة مصابيح المركبة عند القيادة.

"وفا"