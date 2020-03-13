الاحتلال يعلن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا لديه الى 126 مصابا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في دولة الاحتلال إلى 126.

ووفقا للمعطيات التي نشرتها الوزارة، فإنه إصابتين وصفتا بالخطيرة، و5 إصابات في حالة متوسطة و119 إصابة طفيفة.

وتوقعت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، مع ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في إسرائيل.

بدوره، دعا بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، مساء أمس، إلى تشكيل "حكومة طوارئ قومية"؛ بحجة مجابهة فيروس "كورونا"، مستغلا حالة الهلع من تفشي الوباء في دولة الاحتلال.