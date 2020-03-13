حماس: جرائم الاحتلال وهمجيته خلّفت جرحى ومصابين بالآلاف لم تنكسر لهم إرادة أو تنحني لهم هامة

وطن: أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بيانا بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: "تضحيات ودماء الجرحى الأبطال أيقونة الصمود لشعبنا الفلسطيني ودماؤهم الزكية ستبقى سراجاً تنير قناديل المسجد الأقصى ونبراساً في طريق استمرار ثورة شعبنا ضد المحتل".

وأضاف القانوع: "جرائم الاحتلال وهمجيته بحق أبناء شعبنا خلّفت جرحى ومصابين بالآلاف على مدار تاريخ ثورته ونضاله فمنهم من بُترت أطرافه ومنهم من فقد بصره ولكن لم تنكسر لهم إرادة أو تنحني لهم هامة".

وتابع: "في يوم الجريح الفلسطيني يقف شعبنا احتراماً وتقديراً لتضحيات الجرحى الأبطال ويتطلع لعناية أكثر واهتمام أكبر بهم"