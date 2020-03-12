برشلونة يُصعد إجراءاته لمواجهة "كورونا"

وطن: وافق نادي برشلونة الإسباني مساء الخميس، على الإجراءات المشددة التي أعلنت عنها السلطات الصحية والرياضية في مواجهة وباء "كورونا"، وأكد قصر النشاط الرياضي على تدريبات فرق المحترفين فقط.

وكشف المتحدث باسم مجلس إدارة النادي جوسيب فيفيس عن هذا القرار، مضيفاً أنه سيشمل أيضاً الموظفين، والإداريين، و"تخفيف وتيرة العمل في المكاتب".

وأوضح: "سيقتصر النشاط الرياضي على تدريبات فرق المحترفين، وستتوقف أنشطة فرق الناشئين"، وأضاف: "ندعم بالكامل قرارات السلطات الرياضية والصحية، تواصلنا منذ مطلع الأسبوع مع السلطات الصحية، لأننا ندرك أننا بصدد حالة طوارئ تتجاوز مسألة الرياضة".

واختتم فيفس: "نتحدث عن حماية صحة المواطنين، وتقع على البارسا مسئولية اجتماعية مهمة للغاية، يجب أن نضطلع بها بصورة لا لبس فيها".