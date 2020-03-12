للمرة الثالثة.. تجديد "الإداري" للأسير سعيد أبوسنينة

رام الله- وطن: جددت محكمة "عوفر" العسكرية قرار الاعتقال الإداري للأسير سعيد عطيه أبوسنينة (37عاماً) من مدينة الخليل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي لمدة 6 أشهر.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر "أبوسنينة" بتاريخ 14/3/2019 بعد اقتحام منزله، وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ونقلته الى "عتصيون" وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور بحجة وجود ملف سري له، وانه يشكل خطرا على دولة الاحتلال.

وأوضح بأن محكمة الاحتلال وقبل أن تنتهى مدة اعتقاله بأيام جددت له الإداري للمرة الثانية لمدة 6 شهور جديدة، ثم لمرة ثالثة لستة أشهر أخرى، بحيث أمضى عاما كاملا في الإداري حتى الآن، علماً بأنه أسير محرر كان اعتقل سابقاً عدة مرات وأمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال جزء منها تحت الاعتقال الإداري.