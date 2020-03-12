ترمب: لم نملك وقتاً للتشاور مع أوروبا بشأن حظر الطيران

وطن: بعدما انتقد الاتحاد الأوروبي قرار حظر السفر الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، ووصفه بأنه قرار أحادي اتخذ دون استشارة، مؤكدا أن المرض لا يعترف بالحدود، رد ترمب على انتقاد أوروبا، موضحا أن بلاده لم تتشاور مع الاتحاد قبل قرار حظر الطيران لأنه كان عليها التحرك بسرعة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح الرئيس أنه على الرغم من أن قرار الحظر سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، فإن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة جاء جراء الإجراءات التي تم اتخاذها.

وكان ترمب قد أعلن في خطاب وجهه إلى الأميركيين، الخميس، من البيت الأبيض، أنه ومن أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى الشواطئ الأميركية، سوف تعلّق جميع الرحلات من وإلى أوروبا للأيام الثلاثين المقبلة، باستثناء بريطانيا، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

إلى ذلك، أوضح أن هذه القيود تشمل أيضاً "الحجم الهائل للتجارة والشحن" بين أوروبا والولايات المتحدة، و"أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة".

(العربية نت)