حماس تطالب بوقف رئيس بلدية النصيرات لإكمال التحقيقات بالحريق

وطن: طالبت حركة حماس الجهات الحكومية في قطاع غزة بوقف رئيس بلدية النصيرات، ومسؤول الدفاع المدني في المحافظة الوسطى عن العمل حتى استكمال وانتهاء التحقيقات، وصدور النتائج من اللجان والجهات المختصة فيما يتعلق بحريق النصيرات.

وأوضح الحية في بيانٍ له الخميس أن قيادة الحركة وحرصًا منها على الشفافية والاستفادة من الأحداث فقد شددت على أنها لن تدخر جهدًا في التخفيف من آلام المصابين والضحايا لهذه الفاجعة الصعبة.

وأشار إلى أنه تم البدء في بعض الخطوات من أجل المساهمة في مساعدة المتضررين.

واندلع حريق هائل يوم 5 مارس الجاري في سوق مخيم النصيرات أدى لوفاة 17 مواطنًا وإصابة نحو 50 آخرين، أكثر من 10 منهم بحالة خطيرة، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وقالت داخلية غزة، إن التحقيق الأولي في الحدث يشير إلى أنه نتج عن تسرّب للغاز من داخل أحد المخابز.