الاحتلال يبلغ "الصليب الأحمر" بوقف برنامج زيارة الأسرى

رام الله- وطن: قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت إنّ سلطات الاحتلال أبلغت اللجنة الدولية اليوم الخميس بإيقاف برنامج الزيارات العائلية لأهالي الأسرى للأسبوع المقبل.

وبيّنت زقوت، أنّ القرار يشمل أهالي أسرى الضفة الغربية وقطاع غزة على حدّ سواء.

وادّعت سلطات الاحتلال أنّ قرار الوقف جاء بسبب الخشية من تفشي فيروس "كورونا" الوبائي المستجد.

وأوضحت زقوت أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجري "حوارًا مباشرًا مع سلطات الاحتلال بهدف إبقاء التواصل بين المعتقلين وذويهم بالطرق البديلة المناسبة في ظل الوضع القائم".

(صفا)