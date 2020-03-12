مصلحة سجون الاحتلال: نتائج فحص الشرطية المشتبه بإصابتها بـ"كورونا" في سجن المسكوبية سليمة

وطن: أعلنت مصلحة سجون الاحتلال أن نتائج فحص الشرطية المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" في سجن المسكوبية بالقدس المحتلة، أظهرت أنها سلبية "خالية من الفيروس".

وأكدت أن الوضع في السجن سيعود لوضعه الطبيعي بعدما تقرر صباح اليوم، عزل المعتقل بالكامل.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري ابو بكر، أكد في وقت سابق لـوطن، أن الاسرى في المسكوبية تم وضعهم في الحجر، للاشتباه بإصابة شرطية بفيروس "كورونا"، وتم حجر السجانين أيضا، ويمنع الدخول اليهم او الخروج.

من جانبه، أكد نادي الأسير أنه تم التأكيد من قبل المحامين أن عملية العزل التي فرضت صباحاً على مركز معتقل "المسكوبية" انتهت وأن الوضع سيعود لما كان عليه.