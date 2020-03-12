البيت الأبيض: لا داعي لفحص ترامب بعد لقائه برازيلياً مصاباً بكورونا

وطن: أكد البيت الأبيض أنه لا يوجد هناك أي داع لإجراء فحوص للرئيس دونالد ترامب بعد لقائه بمسؤول برازيلي مصاب بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان لها اليوم الخميس، إن "الرئيس ونائبه لم يتواصلا تقريبا مع الشخص الذي تم تأكيد إصابته، وليست هناك أي حاجة لإجراء فحوص لهما".

من جهته، صرح ترامب في حديث للصحفيين بأنه ليس قلقا بشأن احتمال تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان مسؤولون برازيليون قد أكدوا إصابة وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واينغارتن بكورونا، كان ضمن الوفد المرافق للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلال زيارته ولاية فلوريدا الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد مكتب بولسونارو أن فريقه الطبي يتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية صحة الرئيس، دون أن يكشف ما إذا خضع بولسونارو أو أي من أعضاء الوفد المرافق له للفحوص.

(رويترز)