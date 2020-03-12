ارتفاع الإصابات بكورونا في دولة الاحتلال إلى 109

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 109، بينهم رضيع يبلغ عمره 6 أشهر، مع توقعات بارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، مع ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في دولة الاحتلال.

يأتي ذلك، فيما حذرت زارة الصحة الإسرائيلية من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، وتواصل فرض الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في دولة الاحتلال.

وكإجراءات وقائية ومنعا لتفشي الفيروس، أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن قيود، من ضمنها حظر التجمع لأكثر من 100 شخص.