وفاة المواطن أحمد أبو رحمة متأثرا بإصابته بحريق النصيرات

وطن: أعلن مصدر طبي في مدينة غزة، مساء اليوم الخميس، عن وفاة المواطن أحمد محمد حسن أبو رحمة (35 عاما) في مستشفى النجاح بمدينة نابلس، متأثرا بإصابته خلال حريق النصيرات الذي اندلع الخميس المنصرم.

وبوفاة المواطن أبو رحمة الذي وصل جثمانه مساء اليوم إلى غزة، يرتفع عدد ضحايا الحادث الأليم في النصيرات إلى 17 حالة وفاة، وإصابة 56 آخرين بعضهم ما زال بحالة حرجة وخطيرة.

وكان حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اندلع الخميس المنصرم، وأودى بحياة 17 مواطنا بينهم (4 أطفال و3 سيدات)، وإصابة 56 مواطنا بجروح مختلفة منهم (35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، و14 إصابة حرجة و8 إصابات خطيرة توفي منهم 6 أشخاص متأثرين بإصاباتهم).

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إن الجهات المختصة وبلدية النصيرات، لم تراع الأصول القانونية المرتبطة بمعايير السلامة الخاصة بالمنشآت وتخزين المواد القابلة للاشتعال، في حادثة حريق النصيرات.

وأضافت أن هناك ضعفا في الإمكانيات المرتبطة بمواجهة مثل هذه الأحداث والكوارث وفي تطبيق التدابير والسياسات والإجراءات المرتبطة بمراقبة معايير السلامة العامة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الإسراع في حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وتقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية، كذلك الإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة، لتحديد أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائجها، ومتابعة تنفيذها.

(وفا)