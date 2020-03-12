الناطق باسم الحكومة: نتائج فحوصات 28 عينة من جميع المحافظات تظهر خلوها من كورونا

رام الله- وطن: أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت مساء اليوم الخميس في مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لـ"28" عينة أخذت من جميع المحافظات، خلوها من الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما أكد الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم.

وكان ملحم، أكد صباح اليوم، أن جميع العينات للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من بلدتي حزما وجبع سليمة، في حين ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 31 إصابة، بعد انتقال العدوى إلى فتاة عشرينية من مدينة بيت جالا خالطت المصابين.